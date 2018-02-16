هذه الاقتصادات الأكثر بؤسا في 2018

حافظت فنزويلا على صدارتها لقائمة "البؤس الاقتصادي" لعام 2018، في حين، جاءت دولتان عربيتان ضمن أول 10 مراتب ضمن مؤشر بلومبرغ للاقتصادات الأكثر بؤسا للعام الحالي.

ويعتمد مؤشر "البؤس الاقتصادي"، الذي يشمل 66 دولة، على معيارين أساسيين هما معدلات التضخم والبطالة، واللذين يحددان بشكل كبير مدى شعور مواطني الدول بجودة الحياة الاقتصادية.

وأظهر المؤشر أن ارتفاع الأسعار يمثل خطرا أشد وطأة على الاقتصاد العالمي من البطالة في العام الحالي.

وجاءت فنزويلا في المرتبة الأولى ضمن القائمة للعام الثاني على التوالي، في ظل توقعات بارتفاع درجة "البؤس" في هذا البلد إلى 1872 نقطة، فيما احتلت دولة جنوب إفريقيا المرتبة الثانية بـ33.1 نقطة، تليها، الأرجنتين بـ 27.1 نقطة، والتي حافظت على المرتبة الثالثة للعام الثاني.

وعربيا، حلت مصر في المرتبة الرابعة عالميا بـ26.4 نقطة، لكنها سجلت تحسنا مقارنة بالعام الماضي، الذي حلت فيه بالمرتبة الثانية بـ41.7 نقطة، إلى جانب مصر دخلت السعودية هذا العام قائمة أكثر 10 دول "بؤسا اقتصاديا" بـ15.4 نقطة، بعد أن كانت بالمرتبة الرابعة عشر في العام الماضي.

وفيما يلي، رسم بياني يظهر ترتيب أول عشرة دول في مؤشر "البؤس الاقتصادي" لعام 2018:

Bloomberg

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي