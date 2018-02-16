مشاريع مشتركة بين "غازبروم نفط" و"أرامكو" صيف 2018

قال رئيس شركة "غازبروم نفط" ألكسندر ديوكوف، اليوم الجمعة، إن شركته ستعلن مع شركة النفط السعودية "أرامكو" في النصف الأول من العام الجاري عن مشاريع ستعمل الشركتان على تنفيذها معا.

وقال رئيس شركة "غازبروم نفط"، وهي الذراع النفطية لعملاق الغاز "غازبروم"، إن الطرفين توصلا إلى خارطة طريق لدراسة مجموعة من المسائل التقنية، ستحدد الشركتان بنتيجتها المشاريع، التي سيتم العمل على تنفيذها.

وذكر ديوكوف أن كل ذلك يجب أن يتم في النصف الأول من هذا العام، وعن طبيعة التعاون بين الشركتين، قال رئيس الشركة الروسية في لقاء صحفي بث اليوم الجمعة إن التعاون سيتم في عدة مجالات، منها تطوير تقنيات الحفر والتنقيب وترميم الآبار النفطية، إلى جانب تحسين أنظمة الضخ وتصنيع الأنابيب غير المعدنية ذات القطر الكبير، إلى جانب تدريب الكوادر وتعليمها بشكل مباشر في المنشآت الإنتاجية.

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وفيما يتعلق باتفاق وقعته "غازبروم نفط" مع "أرامكو" في أكتوبر الماضي، قال ديوكوف إن الاتفاق يفتح أفق التعاون في مجال تصنيع المعدات اللازمة لاستخراج النفط والغاز، مع إمكانية أن يكون التصنيع في روسيا أو في السعودية.

وتكثف موسكو والرياض، أكبر منتجي النفط تعاونهما بعد أن ساعدتا على إبرام اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام، وفي هذا الإطار وقعتا اتفاقيات تعاون وأسستا صندوقا استثماريا بقيمة مليار دولار لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة.

المصدر: "فيستي"