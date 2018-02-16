القاهرة أم دبي... أيتهما الأغلى؟؟

نشرت وكالة "بلومبرغ" أمس الأربعاء تقريرا سلطت الضوء فيه على أداء بورصة القاهرة بعد تعويم الجنيه المصري وقالت الوكالة الاقتصادية إن البورصة باتت الأفضل في الشرق الأوسط العام الماضي.

وفي مقال حمل عنوان "هل تعتقد أن دبي أكثر غلاء من القاهرة"؟ قارنت وكالة "بلومبرغ" بين بورصتي دبي والقاهرة، إضافة إلى أسعار السلع في كلا المدينتين.

وقالت الوكالة في التقرير، الذي نشرته أمس الخميس إن " زوار دبي والقاهرة يتفقون على أن معظم الأشياء في شوارع العاصمة المصرية أرخص بكثير من دبي، التي تعد مركز التجارة في الشرق الأوسط، ورغم ذلك فإن الأسهم ليست كذلك".

وأضافت الوكالة أن أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية باتت أكثر جاذبية بعد أن قررت الحكومة المصرية تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ما حقق لها أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، في حين أن فقدان محفزات إيجابية قد أثر سلبا على الأسهم في دبي.

Bloomberg

ونقلت "بلومبرغ" عن ألين سانديب مدير البحوث لدى شركة "نعيم القابضة" المصرية للسمسرة، التي تتابع أداء الشركات في الدولتين قوله إن "انخفاض الأسهم المصرية جاء مدفوعا بمخاطر مرتبطة بتقلبات عملة الجنيه، التي كانت مراقبة من قبل المستثمرين في العام الماضي.. وبينما تستفيد الأسهم المصرية من الإصلاحات الاقتصادية، فإن البورصات في الإمارات مرتبطة بضعف الدولار وتقلبات سوق النفط والسياحة".

وأضاف سانديب أن الأحداث تأثر بشكل كبير على سعر الأسهم في الإمارات، مشيرا إلى حالة القلق حول مستقبل أسعار النفط.

يشار هنا إلى أن مؤشر البورصة المصرية "EGX30" انتعش خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 8.6%، بينما، هبط مؤشر بورصة دبي "DFM" بأكثر من 8.7% خلال نفس الفترة.

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي