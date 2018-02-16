البيتكوين تنتعش مع ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة

ارتفعت عملة البيتكوين اليوم الجمعة فوق مستوى العشرة آلاف دولار، مع عودة المستثمرين لشراء العملة الافتراضية بعد أن سجلت خسائر فادحة مطلع الشهر الجاري.

ووفقا لموقع "كوين ديسك" فقد ارتفعت العملة الأكثر شهرة في العالم بحلول الساعة 7:58 بتوقيت موسكو (10:58 بتوقيت غرينيتش) بنسبة 3.3% إلى 10058 دولارا، بعدما هبطت بنسبة 70% من أعلى مستوى، والذي سجلته في منتصف ديسمبر الماضي.

وكان خبراء في أسواق العملات توقعوا في وقت سابق أن تسجل عملة البيتكوين مستوى قياسيا جديدا بحلول منتصف العام الجاري.

وتخطى سعر "البيتكوين" عتبة 20 ألف دولار أواخر ديسمبر 2017، وتتداول العملة الافتراضية الآن عند مستوى 1000 دولار.

وبدأ التداول بالعملة على الإنترنت عام 2009، وخلافا للدولار أو اليورو، فهذه العملة غير مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تصنع عبر أجهزة إلكترونية بحسابات شديدة التعقيد.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي