المركزي الروسي: هاكرز سرقوا نحو 6 ملايين دولار من المصارف عبر "سويفت"

أفاد البنك المركزي الروسي بأن الهاكرز نجحوا في اختراق المصارف الروسية عبر المنظومة العالمية "سويفت"، وسرقة نحو 340 مليون روبل (حوالي 5.88 مليون دولار) من المصارف الروسية.

وقال المركزي الروسي في تقرير حمل عنوان "استعراض التحويلات غير المصرح بها للأموال لعام 2017" والذي نشر اليوم الجمعة: إنه تلقى معلومات بشأن "هجوم واحد ناجح على مكان عمل أحد مشغلي نظام سويفت".

وأضاف أن "حجم العمليات غير المصرح بها نتيجة لهذا الهجوم بلغ 339.5 مليون روبل"، ولم يكشف التقرير مزيدا من التفاصيل عن الهجوم.

وتظهر بيانات التقرير انحسار عمليات السرقة الإلكترونية في روسيا، والتي انخفضت خلال 2017 بنسبة 10.6%، مقارنة بالعام 2016، لتبلغ نحو 961.3 مليون روبل.

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وللمقارنة، فقد بلغ حجم السرقات في العام 2015 قرابة 5 مليارات روبل، منها 3.8 مليار روبل من حسابات الشركات، و1.15 مليار روبل من حسابات المواطنين الخاصة. لتتراجع في العام 2016 إلى 3 مليارات روبل، منها 1.9 مليار روبل من حسابات الشركات، و1.08 مليار روبل من حسابات المواطنين الخاصة، ولتنخفض في العام 2017 إلى 961.3 مليون روبل.

يشار إلى أن "سويفت" هي منظومة تربط بين الهيئات المالية والبنوك في 210 بلدان في العالم، وتسمى المؤسسة الروسية في إطار "سويفت" بـ"روس سويفت". وتهدف المنظومة إلى تقديم أحدث الوسائل في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين المؤسسات المالية.

(الدولار = 57.75 روبل بتاريخ 16 فبراير/شباط)

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي