فيروس خطير كبد المصارف الروسية في 2017 نحو 20 مليون دولار

كشف البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء عن حجم الخسائر، التي تكبدتها المصارف في روسيا خلال العام الماضي من هجمات إلكترونية تمت بواسطة الفيروس "Cobalt Strike".

وقال المركزي الروسي إن أكثر من 240 مصرفا تعرضت خلال 2017 لـ 11 هجمة إلكترونية ناجحة بواسطة الفيروس "Cobalt Strike" وخسرت خلالها المصارف قرابة 1.156 مليار روبل ما يعادل (حوالي 19.9 مليون دولار).

وتعرضت روسيا خلال 2017 لعدة هجمات إلكترونية أبرزها في يونيو، حينما ضربت هجمات إلكترونية متزامنة روسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

ووفقا للمركزي الروسي الهجمات تمت بواسطة فيروس الابتزاز "بيتيا"، وأدت الهجمات إلى خروج الحواسيب في بعض المؤسسات من الخدمة.

(الدولار = 58 روبلا بتاريخ 13 فبراير/شباط)

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي