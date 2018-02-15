الملكية الأردنية تخفض أسعارها على جميع الوجهات

ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أطلقت اليوم الخميس، حملة تخفيضات واسعة النطاق على أسعار تذاكر السفر والتي تطال جميع الوجهات التي تسلكها الشركة.

وأكد المدير العام للملكية الأردنية ستيفان بيشلر، أن الأسعار الجديدة تضاهي إلى حد كبير أسعار الشركات منخفضة التكاليف، وتأتي في ضوء الطلب المتزايد من المسافرين على الحجز مع الملكية الأردنية، واستجابة لرغبات مسافريها وتستهدف جذب مسافرين جدد بأسعار زهيدة تلبي كافة الاحتياجات وعلى جميع مقاطع شبكة الملكية الأردنية حول العالم.

وأوضح بيان للملكية الأردنية بهذا الخصوص، أن الحملة تستمر من اليوم الخميس وحتى الـ 26 من فبراير الجاري، وتتضمن تقديم أسعار تشجيعية للمسافرين على الدرجة السياحية، بحيث يمكنهم الحجز وشراء التذاكر خلال الفترة المذكورة للسفر بها ما بين الأول من أبريل المقبل وحتى الـ 7 من يونيو 2018، والإقامة في بلد المقصد لمدة تتراوح بين 3 أيام وحتى 30 يوما.

وأضاف بيان الملكية الأردنية أن الأسعار التشجيعية المعروضة تشمل كافة الضرائب، وتتضمن بيع تذاكر السفر لرحلتي الذهاب والإياب سواء كانت بداية الرحلة من عمان أو من أي من المحطات الخارجية إلى عمان أو مرورا بعمان، حيث تكون الأسعار إذا بدأت الرحلة من عمان على النحو التالي: بيروت، القاهرة، مطار لارنكا- 179 دينار، وبين عمان وكل من: بغداد، البصرة، النجف، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الرياض، دبي، أبوظبي، الكويت، الدوحة، أثينا بقيمة 209 دنانير، وبين عمان وكل من: الجزائر، تونس، الخرطوم بقيمة 269 دينارا.

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ومن عمان والعودة إليها من: بانكوك، كوالالمبور، هونغ كونغ بقيمة 319 دينارا وبين عمان وكل من: روما، جنيف، زيورخ، أمستردام، باريس، موسكو، مدريد، برشلونة، لندن، ميونخ، برلين، فرانكفورت، فينا وإسطنبول بقيمة 349 دينارا، أما الرحلات بين عمان وكل من: نيويورك، شيكاغو، ديترويت ومونتريال فقد تم تخفيض أسعارها لتصل إلى 449 دينارا فقط.

(سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي = 1.42$)

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية

علي الخطايبة