"الملكية الأردنية" تفوز بجائزة دولية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكيّة الأردنيّة، في بيان عن حصولها على جائزة تقدير دولية لتميزها بتوظيف الإعلام المجتمعي في تعزيز الإيرادات.

ووفقا لبيان الملكية الأردنية، فإن الجائزة منحتها إياها شركة "SimpliFying" المتخصصة في مجال استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي العالمي خلال مهرجان الطيران الأوروبي الذي أقيم في لندن مؤخرا عن فئة أفضل شركة طيران تستخدم قنوات التواصل الاجتماعي لتعزيز الإيرادات، وذلك من خلال نشاطها التسويقي وحملاتها الترويجية المتتابعة على أسعار التذاكر والخدمات الإلكترونية التي تعرض للجمهور بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُمنح جوائز شركة "SimpliFying" والتي تنافست عليها 50 شركة طيران عالمية بناءً على تصنيف يشمل أربع فئات تعتمد جميعها على عنصر الابتكار في مجال التسويق وتقديم أفضل الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتضمن هذه الفئات، العلامة التجارية، خدمات العملاء، تدشين الأعمال، وتعزيز الإيرادات، بالإضافة إلى التميّز في الإعلام المجتمعي.

وقال المدير العام، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، ستيفان بيشلر: "حصولنا على هذه الجائزة، يعني تقديرا لكل الإمكانيات التي نملكها، ودليلا على أننا نتطلع إلى المستقبل بطموحات كبيرة باتباع استراتيجية جديدة للوصول إلى الجمهور المستهدف عن طريق وسائل الترويج الرقمي واستخدامها كأدوات مبتكرة لتسويق الخدمات في قطاع السفر".

وأضاف: "انطلاقا من استراتيجيتنا المتجددة للاتصال مع العملاء والجمهور ونقل شركتنا من نقطة إلى أخرى مختلفة، تعمل الملكية بشكل مستمر على عرض منتجات جديدة لجمهورها وبأسعار مخفضة غيّرت من مفهوم السفر، وهو ما أوصلنا اليوم إلى اعتراف عالمي من خلال أسلوب متطور في التعامل مع التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبما يسهم في تعزيز مستوى المشاركة بيننا وبين متابعينا".

المصدر: صحيفة الغد الأردنية

علي الخطايبة