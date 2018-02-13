واشنطن وبغداد توقعان مذكرة بـ3 مليارات دولار لدعم العراق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون توقيع مذكرة تفاهم بـ 3 مليارات دولار لدعم العراق بعدد من المشروعات، مؤكدا دعم إدارة بلاده لرئيس الوزراء العراقي في مكافحة الفساد والإرهاب.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي الثلاثاء في الكويت: "كما قال الرئيس ترامب فنحن ملتزمون بدعم القطاع الخاص في العراق في مجالات الاستيراد والتصدير"، وأوضح أنه "جرى توقيع مذكرة تفاهم بين بنك إكسيم الأمريكي ووزارة المالية العراقية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لعدد من المشروعات في مجال النقل ومجالات أخرى".

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وأضاف تيلرسون "الشركات الأمريكية وقعت اتفاقا سابقا بقيمة ملياري دولار في مجال الكهرباء في العراق"، متابعا "هناك مشروع آخر بقيمة 350 مليون دولار، سيتم البدء به، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الجديدة".

وشدد تيلرسون على أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى الحليف الأوثق للعراق، الذي مر بمراحل مهمة في تاريخه ونحن ندعم عراقا مستقرا"، لافتا في نهاية حديثه إلى أن "الإدارة الأمريكية تدعم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مكافحة الفساد".

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي