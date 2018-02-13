وزير: شركات روسية ستشارك في إعادة تأهيل حقول نفط في سوريا

كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن خارطة الطريق للتعاون بين موسكو ودمشق في قطاع النفط والغاز تشمل مشاركة روسيا في تطوير، وإعادة تأهيل حقول طاقة في سوريا.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لدينا خارطة طريق تتضمن التعاون ليس فقط في مجال الطاقة الكهربائية، ولكن أيضا في مجال النفط والغاز، والذي يشمل إعادة تأهيل وتطوير حقول نفط".

ورفض نوفاك الكشف للصحفيين عن الشركات الروسية، التي ستشارك بتطوير حقول النفط.

وكانت وزارة الطاقة الروسية قد أعلنت بنهاية الشهر الماضي أن روسيا وسوريا، وقعتا خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء للعام 2018 وما بعده، وتتضمن الخارطة إعادة تأهيل وتحديث وبناء منشآت طاقة جديدة في سوريا.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي