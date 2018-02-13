أسعار النفط تصعد مدعومة بتعافي أسواق الأسهم العالمية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من تعافي أسواق الأسهم العالمية بعد تسجيل خسائر حادة الأسبوع الماضي.

وسجلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 59.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينيتش (10:24 بتوقيت موسكو) بزيادة قدرها 36 سنتا عن التسوية السابقة.

فيما، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.99 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 40 سنتا أيضا مقارنة مع التسوية السابقة.

وكانت أسواق الأسهم العالمية، ولاسيما الأمريكية قد منيت الأسبوع الماضي بخسائر فادحة، ما تسبب في اهتزاز الثقة في جميع الأسواق. وصعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية أمس الاثنين، وسجلت أكبر يومين من المكاسب منذ نهاية يونيو 2016.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي