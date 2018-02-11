السعودية... "سجن الأمراء" يفتح أبوابه مجددا

يعود فندق "الريتز كارلتون" إلى فتح أبوابه من جديد بعد أن تحول لأكثر من 3 أشهر إلى مكان لاحتجاز الأمراء ورجال الأعمال في إطار حملة مكافحة الفساد أطلقتها الرياض في 4 نوفمبر.

ويظهر من الموقع الرسمي للفندق أنه يستقبل الحجوزات بدءا من تاريخ اليوم الأحد (11 فبراير). ويبلغ متوسط سعر غرفة "ديلوكس" 2489 ريال سعودي (663 دولار) لليلة الواحدة، وسعر غرفة "السوبيرير" 2779 ريال سعودي (741 دولار) لليلة الواحدة، فيما، يصل سعر الليلة في الجناح الملكي إلى 25 ألف ريال سعودي (6666 دولار).

ويضم الفندق 492 غرفة وجناحا فضلا عن 21 فدانا من الحدائق، وقد صمم مبنى الفندق ليكون قصر ضيافة ملكيا، لاستقبال شخصيات بارزة ورؤساء دول، وتعكس هندسته المعمارية المذهلة تصاميم القصور التقليدية والمنازل العربية، وهو لا يشبه أيا من فنادق الريتز-كارلتون الأخرى.

marriott.com

وأقام في الفندق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية، والفندق هو جزء من مجموعة فنادق "ماريوت"، التي تعود ملكيتها لعائلة ماريوت الأمريكية.

وكان "ريتز كارلتون" قد تحول في 4 نوفمبر الماضي إلى مركز احتجاز للمسؤولين السعوديين، الذين أوقفوا في قضايا فساد، بعد أن أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

وفي إطار الحملة، أوقف عددا من الأمراء السعوديين وكبار المسؤولين الحكوميين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورجل الأعمال ومالك مجموعة قنوات "MBC" وليد الإبراهيم.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي