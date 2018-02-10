الجزائر تتخلص من عجز الموازنة في 3-4 سنوات

قال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية اليوم السبت إن حكومة بلاده تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال ثلاث إلى أربع سنوات.

وأبلغ راوية الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات المالية في المنطقة، بأن الحكومة قد تخفض دعم البنزين في عام 2019، ودعم سلع أخرى في عام 2020.

وامتنع عن تحديد أوجه الدعم، التي قد تخضع للخفض في عام 2020، مكتفيا بالقول بأن نظام الدعم الحالي أبقى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات منخفضة بداية من الكهرباء ومرورا بالخبز وزيت الطهي.

وأكد راوية أن خفض الدعم سيتم في سياق إصلاحات تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة، وأن يعطي المزيد من الدعم لأصحاب الدخل المنخفض من الجزائريين.

وتعتمد الجزائر بشدة على إيرادات النفط والغاز وتلقت أوضاعها المالية دعما من تعافي أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر سجلت عجزا ماليا بلغ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنة مع 13.5% في عام 2016.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي