المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي حتى 7.5%

قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.5%، وهو ما تماشى مع توقعات المحللين.

وجاء في بيان صادر عن المركزي الروسي أن المصرف خلال أول اجتماع لمجلس إدارته في العام الجاري اتخذ قرارا بمواصلة خفض سعر الفائدة الرئيسي.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بحلول الساعة 14:38 بتوقيت موسكو (11:38 بتوقيت غرينيتش) بمقدار 33 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك).

فيما، انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 32 كوبيك إلى 71.16 روبل، وفقا لما أظهرته بيانات بورصة موسكو.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي