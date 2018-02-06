كربلاء تطالب بمخصصات البطاقة التموينية

طالب مجلس محافظة كربلاء مجلس الوزراء العراقي بنقل عهدة مخصصات البطاقة التموينية إلى المحافظة.

وأعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة ناصر الخزعلي، أن "المجلس صوت اليوم بالأغلبية على مطالبة مجلس الوزراء بنقل مفردات البطاقة التموينية، التي تشمل الطحين والسكر والرز وغيرها من المواد الغذائية، إلى المحافظة".

وأكد الخزعلي أن المحافظة تعاني من فقدان مادة الحنطة، الذي عده "أمرا خطيرا جدا لا يمكن السكوت عنه"، مشيرا إلى أن مادة الطحين، وهي أهم مفردات البطاقة التموينية، لم توزع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

يذكر أن النظام العراقي السابق وبالتعاون مع الأمم المتحدة، كان قد استحدث نظام البطاقة التموينية خلال فترة الحصار الاقتصادي في تسعينات القرن الماضي، وبقي العمل جاريا بها حتى اليوم، فيما تعاني بعض المحافظات العراقية بين فترة وأخرى التأخر في توزيع المواد.

المصدر: السومرية نيوز

علي جعفر