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الكشف عن أهداف جولة لمحمد بن سلمان في أمريكا وأوروبا

مال وأعمال

الكشف عن أهداف جولة لمحمد بن سلمان في أمريكا وأوروبا
Reuters
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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كشفت صحيفة أمريكية عن جولة خارجية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في وقت لاحق من الشهر الجاري تهدف لجذب استثمارات أجنبية إلى عدة مجالات في الاقتصاد منها الفضاء والترفيه.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال نشرته أمس الاثنين أن الجولة تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ونقلت عن مسؤولين قولهم إن المملكة من خلال الجولة تسعى لتحسين صورتها لدى المستثمرين والشركات الأجنبية بعد توقيف حوالي 350 من نخبة رجال الأعمال في السعودية عقب حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها مطلع نوفمبر الماضي.

وتعتزم الرياض عبر الاستثمارات الأجنبية حسب الصحيفة، تنويع اقتصادها والابتعاد عن النفط في إطار خطة للتحول الاقتصادي تتضمن طرح جزء من عملاق النفط السعودي "أرامكو" للاكتتاب العام، مؤكدة أن هذا الطرح يعد أحد محاور زيارة ولي العهد السعودي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال زيارته بريطانيا رئيسة الحكومة تيريزا ماي، وأن بين المسائل المطروحة للمناقشة اكتتاب "أرامكو".

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وذكرت المصادر أن بن سلمان يفضل نيويورك للاكتتاب الدولي على حصص "أرامكو"، فيما يفضل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بريطانيا لهذا الغرض.

وأضافت الصحيفة أن خطط زيارة للولايات المتحدة لم تكتمل بشكل نهائي، لكنه من المحتمل أن يزور بن سلمان واشنطن ونيويورك ووادي السيلكون مطلع شهر مارس.

وأشارت إلى أن المسؤولون السعوديون كانوا قبل الجولة يتصلون بالشركات والمستثمرين لطمأنتهم والتأكيد لهم على أن التعامل مع السعودية آمن.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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