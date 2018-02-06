الكويت تبيع أذون خزانة حكومية بقيمة 800 مليون دولار

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، عن بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 240 مليون دينار (800 مليون دولار)، نيابة عن وزارة المالية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن أجل الأذونات يبلغ ثلاثة أشهر وبعائد نسبته 2%، حيث تستحق في 8 مايو المقبل. ووصل حجم الطلب على الأذونات، نحو 1.136 مليار دينار (3.78 مليارات دولار) بتغطية 5.69 مرات.

واتجهت الكويت نحو طرح أدوات الدين بعد هبوط أسعار النفط الخام ما أثر سلبا على ميزانيتها. وارتفع حجم إصدارات الدين للكويت خلال 2017 بنسبة 36% إلى 13.33 مليار دينار (44.2 مليار دولار)، مقارنة بـ9.8 مليارات دينار (32.5 مليار دولار) في 2016.

يشار إلى أن أذونات الخزينة، هي أداة دين حكومية تصدر خلال مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

(الدينار الكويتي = 3.33 دولار)

المصدر: "الأناضول"

فريد غايرلي