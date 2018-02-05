تعاون روسي سوري في مجال النفط

ناقش وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مع وزير النفط السوري، علي سليمان غانم، آفاق التعاون الثنائي في مجال النفط.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الطاقة الروسية ونقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين أن "وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك التقى بوزير النفط والمعادن السوري، علي سليمان غانم، وناقش الجانبان حالة وآفاق التعاون الثنائي في مجال الغاز والنفط.. وكذلك مجموعة العمل الروسية - السورية في مجال الطاقة".

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وقبل ذلك عقد غانم اجتماعا مع ممثلين عن الشركات الروسية، أكد خلاله أن التعاون مع الشركات الروسية العاملة في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية في المرحلة الماضية كان إيجابيا ومثمرا نتيجة التوجه الحكومي في سوريا لزيادة وتوسيع التعاون مع روسيا في هذه المجالات.

ولفت غانم إلى أهمية الاجتماعات الدورية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون، التي تم التوصل إليها في اجتماعي سوتشي ودمشق للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التقني مع التقيد بالمواعيد الزمنية لتنفيذ مشاريع التعاون المشترك.

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من جانبهم، أكد ممثلو الشركات الروسية عزمهم مواصلة التعاون مع الجانب السوري وتجسيد مشاريع هذا التعاون في خارطة طريق في مجال الطاقة بجميع قطاعاتها الاستكشافية الجيولوجية والاستخراجية، وإعادة تأهيل وتطوير حقول استخراج النفط والغاز ومناجم الفوسفات وقطاع التكرير، وكذلك تنفيذ برامج تعليمية وأعمال ودراسات علمية مشتركة.

يشار هنا إلى أن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وقعت في ديسمبر الماضي مع شركة "روس جيولوجيا" مذكرة تعاون في العديد من المشاريع المشتركة، التي تتعلق بمجالات عمل وزارة النفط والثروة المعدنية.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي