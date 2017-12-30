سوريا.. جسر لإمدادات الطاقة بين آسيا وأوروبا

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، أن دمشق تخطط للقيام بـ"الاستثمار الأمثل" لجعل سوريا بلدا، يربط بين بلدان آسوية منتجة للنفط والغاز ودول أوروبية مستهلكة لهما.

وقال غانم في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال حول الخطط المستقبلية لقطاع النفط في سوريا: "نخطط للاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا كبلد عبور يربط بين دول آسيا المنتجة للنفط والغاز ودول أوروبا المستهلكة لهما".

وأشار إلى احتياطيات الغاز المؤكدة، التي تمتلكها دول الشرق الأوسط والتي تزيد عن 40% من الاحتياطي العالمي، في حين أن دول أوروبا الغربية بحاجة إلى استيراد ما يزيد عن 85بالمئة من حاجتها من الغاز.

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وأضاف: "كما سنعمل على تشجيع دول الجوار والشركات العالمية على بناء خطوط نقل الطاقة (نفط، غاز، كهرباء) عبر سوريا، وسيكون لها أثر إيجابي كبير على أمن التزود بالطاقة في سوريا وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام".

كما أكد وزير النفط السوري على أنه "سيتم استكمال تنفيذ مشاريع نقل النفط والغاز عبر الأراضي السورية المعلقة حاليا نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة كمشروع خط غاز يمتد من إيران إلى العراق، فسوريا، ومنها إلى أوروبا وباستطاعة 110 ملايين متر مكعب غاز باليوم".

وذكر غانم بأنه تم التوقيع على "الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمشروع خلال عام 2013... ومشروع نقل النفط العراقي عبر سوريا إلى موانئ التصدير السورية... ومشروع تصدير الغاز العراقي إلى سوريا ودول أخرى".

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يشار هنا إلى أن اللجنة الروسية – السورية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري عقدت دورتها العاشرة في مدينة سوتشي في فترة 8-9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبحثت جملة من مواضيع التعاون، من بينها التعاون في مجال الطاقة.

كما أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بهدف رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي