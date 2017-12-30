 
مباشر

اتفاقية بين موسكو ودمشق للاستثمار في الفوسفات

مال وأعمال

اتفاقية بين موسكو ودمشق للاستثمار في الفوسفات
Reuters
اتفاقية بين موسكو ودمشق للاستثمار في الفوسفات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jovx

كشف وزير النفط والثورة المعدنية السوري، علي غانم، أن عام 2017 أثمر عن توقيع عدد من مذكرات تفاهم بين موسكو ودمشق للاستثمار في خامات الفوسفات.

إقرأ المزيد
دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي روسيا تعتزم تشغيل أكبر حقل فوسفات في سوريا

إضافة لاتفاقيات للاستثمار في مجال النفط الصخري والبازلت وتأهيل منجم الملح في ديرالزور، وذلك بعد إكمال عملية تحريره، مشيرا إلى مخططات الطرفين لإقامة مركز رصد وتوثيق بيانات جيولوجية في سوريا.

وجاء ذلك خلال مقابلة خاصة للوزير السوري مع وكالة "سبوتنيك" نشرت اليوم السبت.

وذكر خلالها أنه "تم توقيع مذكرة نوايا في 27 أبريل عام 2017 بين وزارة النفط و شركة "إيبك" الروسية بهدف التعاون في مشروع تزويد الغاز من العراق إلى سوريا ونقل جزء عبر الأراضي السورية إلى دول الجوار".

إقرأ المزيد
سوريا.. حلقة ربط بين موردي ومستهلكي الطاقة في آسيا وأوروبا سوريا.. جسر لإمدادات الطاقة بين آسيا وأوروبا

وأشار إلى إمكانية "معالجة الغاز العراقي المنتج من محافظة الأنبار في معامل غاز دير الزور وفق اتفاقيات تحدد شروطها لاحقا بالتفاوض".

وتمكنت سوريا بالتعاون مع روسيا بعد تحرير دير الزور، من بدء عملية إعادة الإعمار في هذه المنطقة الغنية بالنفط ومصادر الطاقة المختلفة وبإعادة تقييم الدراسات السابقة لمصادر المعادن الثمينة لتحديد حجم الاحتياطيات في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع الطاقة الثنائية.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة