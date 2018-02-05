سويسرا تتصدر المؤشر العالمي للسرية المالية.. والإمارات في طليعة الدول العربية

احتلت سويسرا المرتبة الأولى على مؤشر "السرية المالية" لعام 2018، لتصبح بذلك أبرز الملاذات الضريبية في العالم، فيما جاءت الإمارات الأولى عربيا والـ9 عالميا.

وتصدر "شبكة العدالة الضريبية" (Tax Justice Network)، وهي مؤسسة غير حكومية بريطانية مؤشر "السرية المالية"، والذي يصنف الدول وفقا لقدر السرية الذي توفره للتدفقات النقدية الوافدة إليها بغض النظر عن النتائج التي تترتب على ذلك.

ما يعني أن الدول التي توفر أكبر قدر من السرية تعتبر ملاذات ضريبية آمنة وهي وجهات تفرض سرية كبيرة عل بيانات المودعين مما يسمح لهم بالتهرب الضريبي أو إيداع أموال غير شرعية.

ووفقا لتقرير المؤسسة البريطانية لعام 2018، فقد تصدرت المؤشر سويسرا بفضل قوانينها المصرفية الصارمة بشأن سرية الحسابات ما جعل منها أبرز الملاذات الضريبية في العالم، واستحوذت سويسرا على 4.50% من السوق الدولية للخدمات المالية. في حين، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، وشغلت روسيا المرتبة الـ29 عالميا وبحصة تبلغ 0.26% من السوق الدولية للخدمات المالية.

واحتلت الإمارات المرتبة الـ9 عالميا والأولى عربيا، وبلغت حصتها من سوق الخدمات العالمي 0.14%. وفيما يلي، جدول يظهر ترتيب باقي الدول العربية من حيث مؤشر "السرية المالية".

يشار هنا إلى أن المؤشر يعتمد في تصنيف الدول والمناطق على 15 معيارا منها مستوى السرية المصرفية، ومتابعة الدولة لبيانات ملكيات الشركات والكشف العلني عنها، ومطالبة الدولة للشركات بالكشف عن بياناتها الحسابية، وكفاءة النظام الضريبي، وغيرها.

المصدر: "إنترفاكس"

فريد غايرلي