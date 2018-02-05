إطلاق سراح وريث مجموعة سامسونغ

أطلقت محكمة استئناف كوريا الجنوبية الاثنين سراح "جاي واي لي" وريث مجموعة سامسونغ بعد حوالي عام على احتجازه في قضية فساد كانت قد أطاحت أيضا بالرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية.

وخفضت محكمة سيئول العليا مدة الحكم الأصلي، والتي كانت تبلغ عامين ونصف العام، إلى نصف المدة مع وقف التنفيذ لمدة 4 أعوام، ما يعني أن وريث واحدة من أكبر الإمبراطوريات الاقتصادية في العالم حر طليق.

واحتجز لي، الذي يبلغ من العمر 49 عاما، منذ فبراير 2017، لإدانته بالفساد في فضيحة هزت البلاد وأدت للإطاحة بالرئيسة باك جون هاي.

على إثرها قلصت أسهم شركة "سامسونغ" من خسائرها السابقة وأنهت تعاملات اليوم الاثنين مرتفعة بنسبة 0.5%، بعد أن كانت قد أغلقت تداولات الجلسة السابقة على انخفاض نسبته 1.3%.

Bloomberg

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي