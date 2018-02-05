كوريا الشمالية تحاول سرقة "بيتكوين" من جارتها

تراجعت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 10% بعد صدور تقارير تفيد بتعرض بورصات للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية لمحاولة سرقة من قبل مخترقين في كوريا الشمالية.

وأظهرت بيانات منصة التداولات "كوين ماركت كاب" أن عملة "البيتكوين" تراجعت بحلول الساعة 09:47 بتوقيت موسكو (06:47 بتوقيت غرينيتش) بنسبة 10.3% إلى 8029 دولار.

فيما، انخفضت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بمنصة التداولات "بيتي فينيكس" بنسبة 11.9% إلى 8021 دولار.

وجاء هذا الهبوط بعدما نقلت "بلومبرغ" الاقتصادية عن وكالة "يونهاب" أن هاكرز من كوريا الشمالية حاولوا اختراق بورصات في كوريا الجنوبية وسرقة عملات رقمية منها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بورصات رقمية في كوريا الجنوبية لمحاولات اختراق من قبل كوريا الشمالية، حيث أطلع رئيس استخبارات كوريا الجنوبية مجلس النواب في وقت سابق بأن مخترقين من كوريا الشمالية نجحوا بسرقة عشرات الملايين من بورصات كوريا الجنوبية.

ويراقب المستثمرون بتخوف كبير التقارير الإعلامية حول أمن البورصات الرقمية، لاسيما بعد تعرض بورصة يابانية للعملات الرقمية لاختراق أدى لخسارة أموال تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار.

كما فاقم الأوضاع سوءا في سوق العملات الافتراضية، إعلان 3 مصارف عالمية وهي "جي بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أمريكا" و"سيتي غروب" حظر استخدام بطاقاتها الائتمانية لشراء العملات الإلكترونية، وعلى رأسها "البيتكوين"، تجنبا للخطر الائتماني المتعلق بعمليات تحويل الأموال للجهات التي تبيع العملات الإلكترونية عبر الإنترنت.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي