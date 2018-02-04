حكومة السودان تشترط لتصدير الذهب

أصدرت الحكومة السودانية، أمس السبت، قرارا بحصر تجارة الذهب في الشراء والبيع والتصدير عبر البنك المركزي.

وقال رئيس المركزي حازم عبد القادر عقب لقائه الرئيس عمر البشير: "البنك المركزي سيشتري الذهب من مناطق الإنتاج ويقوم بتصديره، وأي جهة ترغب في المعدن النفيس عليها شراؤه مباشرة من بنك السودان ممثلا في مصفاة الذهب".

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واعتبر أن "القرار سيزيد مشتريات البنك من الذهب المعد للتصدير، ما سيؤدي إلى زيادة حجم النقد الأجنبي لدى الدولة وينعكس على سعر صرف العملة الوطنية".

ونقلت الوكالة عن عبد القادر تأكيده أن العملية ستتم عن طريق "آلية جديدة يتم بموجبها شراء كل حصائل الصادر، وكل موارد البائعين للنقد الأجنبي عبر غرفة التعامل بالنقد الأجنبي داخل المصرف التجاري المعني".

وبلغ إنتاج السودان من الذهب 107 أطنان خلال العام الماضي 2017. فيما يطمح السودان إلى تربع القارة الإفريقية على عرش الصدارة في إنتاج الذهب.

وكانت شركة "أم إينفيست" الروسية ووزارة الموارد المعدنية في السودان، وقعتا اتفاقية للتنقيب عن الذهب.

ويعول السودان على الذهب كمورد للنقد الأجنبي بعد فقدانه 75 % من عائداته النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.

المصدر: وكالات

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