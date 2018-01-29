السودان يعتزم سك نقود ذهبية

أعلنت الحكومة السودانية، عن البدء بإنشاء مصنع لسك النقود الذهبية في غضون شهرين، لتصنيع مليون قطعة ذهبية سنويا.

جاء ذلك، في تصريحات لوزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم أمس الأحد عقب لقائه بكري حسن صالح، نائب الرئيس السوداني، ورئيس مجلس الوزراء، حسب وكالة الأنباء السودانية.

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وكشف الوزير السوداني عن اتصالات قامت بها وزارته مع ألمانيا، لتصنيع النقود الذهبية، موضحا أن "المصنع سيتم إنشاؤه في غضون شهرين من الآن".

ويحاول السودان تسويق الذهب مصنعا ضمن إمكاناته المتاحة، لتحقيق أقصى إيرادات ممكنة، بدلا من بيعه خاما إلى الخارج.

في سياق آخر، نقل سالم عن نائب الرئيس السوداني، توجيهاته بتحسين الوضع في مناطق التعدين، من خلال إنشاء وحدات علاجية ومراكز إسعاف وطاقة شمسية ومياه صحية نظيفة".

وبلغ إنتاج السودان من الذهب 107 أطنان خلال العام الماضي 2017. فيما يطمح السودان إلى تصدر القارة الإفريقية في إنتاج الذهب.

وكانت شركة "أم إينفيست" الروسية ووزارة الموارد المعدنية في السودان، وقعتا اتفاقية للتنقيب عن الذهب.

ويعول السودان على الذهب كمورد للنقد الأجنبي بعد فقدانه 75 % من عائداته النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.

المصدر: وكالات

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