تحالف مصري – سعودي في سوريا وليبيا والعراق

تستعد مجموعة من المستثمرين المصريين والسعوديين للإطلاق مبادرة تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة في عمليات إعادة إعمار ليبيا وسوريا والعراق خلال الفترة المقبلة.

جاءت المبادرة بالاشتراك بين الاتحاد العام المصري للغرف التجارية، وغرفة التجارة السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك اتفاقا مصريا سعوديا على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لها من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين، وضخ استثمارات جديدة داخل أسواق ليبيا والعراق وسوريا.

وأضاف أنه سيتم تنظيم معرضين ومؤتمرين موسعين في كل من سوريا وليبيا خلال شهري إبريل ومايو المقبلين، بمشاركة واسعة من جانب رجال الأعمال والشركات المصرية والعربية.

وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى ضمن الاستثمارات العربية في مصر بإجمالي استثمارات 27 مليار دولار في 2900 مشروع تشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتشير التقارير الدولية إلى وصول إجمالي التكلفة المالية اللازمة لإعادة إعمار ليبيا لنحو 80 مليار دولار بحسب تقرير للبنك الدولي، وكذلك سوريا بقيمة 200 مليار دولار وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي في ظل انهيار البنية التحتية بها، في حين تبلغ التكلفة في العراق نحو 100 مليار دولار وفقا لوزارة التخطيط العراقية.

المصدر: المصري اليوم + وكالات