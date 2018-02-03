مصر تستعد لغزو أسواق الطاقة الأوروبية

تستعد مصر لغزو الأسواق الأوروبية بالغاز الطبيعي، عقب الاكتشافات الكبيرة التي حققتها في البحر المتوسط، وفق تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

وقال المهندس طارق الملا، في مداخلة هاتفية على قناة "المحور" إن "الدولة المصرية لديها البنية التحتية التي تساعدنا لكي نكون مركزا إقليميا للطاقة وتصدر الغاز للدول الأوروبية، وسنقف عن استيراد الغاز خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن هناك اتفاقية بين مصر وقبرص واليونان من أجل الاكتشافات".

وأضاف أن "مصر لديها أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط، ولدينا العديد من المشروعات الأخرى البترولية يتم العمل فيها الآن، مؤكدا أن هذه الاكتشافات تعتبر تشجيعا على الاستثمار والتنمية في مصر وتعود على المواطن بالإيجاب".

وأشار إلى أن هناك استثمارات كبيرة من شركة "إيني" الإيطالية" وهذا دليل أن المناخ في مصر آمن ومستقر، منوها بـ "اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ومفوضية الطاقة"، مؤكدا "الاتفاق على مذكرات التفاهم والتطوير لتصدير الغاز لأوروبا".

المصدر: صحف مصرية + وكالات