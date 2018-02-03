الأردن يستجيب لطلب من مصر لتصويب أوضاع العمالة

استجابت السلطات الأردنية، لطلب السفير المصري، بفتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة لمدة شهر بدءا من 4 فبراير الجاري، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت.

جاء ذلك بعد اللقاءات التي أجراها طارق عادل سفير مصر في الأردن مع وزيري الداخلية والعمل خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2018، والتي نقل خلالها أهم المشاغل والإشكاليات التي تواجه قطاعات من العمالة المصرية المقيمة في الأردن وفي مقدمتها طلب فتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة.

وناشد السفير العاملين المصريين المقيمين في الأردن فى بيان اليوم السبت، بعدم التعامل مع السماسرة والوسطاء والتوجه مباشرة إلى مكاتب العمل لاستخراج أو تجديد تصريح العمل، موضحا في الوقت ذاته حرص السفارة على تقديم تسهيلات استثنائية للعاملين المصريين من أجل تعظيم استفادة العمالة المخالفة من فترة تصويب الأوضاع المخالفة.

وأضاف السفير المصري، بأنه تيسيرًا على العاملين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، ترحب السفارة باستقبالهم خلال فترتي العمل بالقسم القنصلي، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا حتى 2.00 ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 4.00 عصرا إلى الساعة 7.00 مساء.

المصدر: "صحف مصرية"