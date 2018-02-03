السلطات البريطانية تبدي اهتماما أكثر تجاه الروس الأغنياء

أفادت صحيفة "The Times" البريطانية، بأن سلطات المملكة، أصبحت تبدي اهتماما تجاه المواطنين الروس من الأغنياء الذي يعيشون في بريطانيا.

ووفقا للصحيفة، فقد ذكر وزير الداخلية المكلف بشؤون الأمن، بان والاس، أنه سيتعين على الأشخاص الذين يمتلكون أصولا تزيد عن 50 ألف جنيه إسترليني (70 ألف دولار)، توضيح مصادر حصولهم على الأموال.

وقال والاس في هذا الصدد، إن مسلسل "مكمافيا" الدرامي، المبنية أحداثه على كتاب الصحفي ميشا جليني، "قريب جدا من الواقع". ويحكي المسلسل عن محاولات ابن أحد رجال المافيا الروسية، الذي هاجر إلى بريطانيا، بدء حياة (جديدة) بعيدا عن العالم السفلي (للجريمة).

وأضاف والاس: "عندما نصل إليكم، سنأتي إلى ممتلكاتكم، وسنجعل البيئة التي تعيشون فيها، صعبة".

وأشار الوزير البريطاني، إلى أنه تجري سنويا في بريطانيا، عمليات غسيل أموال تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني (127 مليار دولار).

المصدر: gazeta.ru

إياد قاسم