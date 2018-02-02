مدفيديف يقترح تنظيم العملات المشفرة

اقترح رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، على بلدان الاتحاد الاقتصادي الأورآسي، توفير المال للتكنولوجيات الجديدة، وتنظيم موحد للعملات المشفرة.

وأكد مدفيديف خلال منتدى اقتصادي، اليوم الجمعة، في ألماتا الكازاخية، على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي وفق تكنولوجيات باهظة الثمن وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وقال مدفيديف: "نهدف إلى أن يقف جميع وزراء الحكومات على أرض صلبة وفي كافة الظروف، والاستثمار في هذه التكنولوجيات بأي عملة كانت، روبل أو دولار أو حتى بيتكوين".

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وأضاف: "الثورة الرقمية تتيح فرصا كبيرة للبشرية، ولكنها لن تكون بهذه السرعة طالما يوجد تفاوت رقمي واقتصادي بين الدول".

وحث دول الاتحاد على تكثيف نشاطهم بالمجال الرقمي مستشهدا بتجار التجزئة على الإنترنت "علي بابا" و"أمازون" معتبرا أن دول الاتحاد "بحاجة فعلية للتحرك بشكل أسرع".

ورأى أن دول الاتحاد "بحاجة لتوحيد الأسواق، والسلع واللوجستيات والتكنولوجيا والبنى التحتية الخاصة بها، وتنظيم العملة المشفرة".

المصدر: وكالات روسية

ناديجدا أنيوتينا