الخطوط الجوية السعودية تطلق خدمة جديدة

أضافت الخطوط الجوية العربية السعودية خدمة جديدة تسهل على المسافرين حجز تذاكر رحلاتهم على متنها.

وتتيح الخدمة إمكانية إصدار بطاقات صعود الطائرة عبر قنوات الخدمة الذاتية الإلكترونية قبل موعد الرحلة بمدة أقصاها 48 ساعة.

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وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس" أن الشركة بدأت تطبيق الخدمة اعتبارا من أمس الخميس، والتي بموجبها يتم تمديد الحد الأقصى لموعد الحجوزات من 24 ساعة إلى 48 ساعة كميزة لمستخدمي التطبيقات الإلكترونية.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات وتسهيل إجراءات السفر، وتحفيز الضيوف على استخدام الوسائل التقنية الحديثة ، وتخفيف الضغط عن منصات إنهاء إجراءات السفر بالمطارات وبالتالي توفير وقت وجهد الضيوف، بحسب الوكالة.

المصدر: وكالات

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