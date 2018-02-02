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  رئيس "غاز بروم" يبيع كل أسهمه فيها

مال وأعمال

  رئيس فيكتور زوبكوف رئيس مجلس مدراء "غازبروم"
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قام رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" فيكتور زوبكوف، ببيع كافة أسهمه في الشركة وخرج من ملكية رأسمالها.

وورد في معطيات نشرتها "غازبروم"، أن زوبكوف باع مجموعة الأسهم التي يملكها، في يوم 25 يناير الماضي. وقبل ذلك بلغت حصته في الشركة العملاقة 0.00078%، وباتت حصته الآن تعادل الصفر.

وتجدر الإشارة إلى أن فيكتور زوبكوف، يشغل منصب رئيس مجلس مدراء شركة "غازبروم" منذ 10 سنوات. وفي صيف عام 2017 أصبح من المساهمين فيها بعد حصوله على أسهم بقيمة 21.5 مليون روبل.

وباع زوبكوف حصته مقابل 27 مليون روبل. وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن زوبكوف حقق، من بيع الأسهم، أرباحا تساوي 5.5 مليون روبل تقريبا.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

 

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