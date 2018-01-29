السعودية تزيد احتياطياتها الأجنبية

ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 0.4%، على أساس شهري حتى نهاية ديسمبر الماضي، إلى 1861.6 مليار ريال (496.4 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، قد بلغت 1854.1 مليار ريال (494.4 مليار دولار) في نوفمبر السابق له.

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ووفق إحصاءات شهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، تراجعت الاحتياطيات السعودية الشهر الماضي بنسبة 7.3%على أساس سنوي، هبوطا من 2009.2 مليار ريال (535.8 مليار دولار) في ديسمبر 2016.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" المحلية، توزع الرياض حصص أصولها الاحتياطية، لتبلغ 66.6% استثمارات في أوراق مالية بالخارج، و 31.4% نقد أجنبي وودائع في الخارج، و1.6% حقوق السحب الخاصة، و0.1% ذهب، و0.3% احتياطي لدى صندوق النقد الدولي، علما أن المملكة لا تعلن رسميا عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول.

وأعلنت السعودية، عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بعجز 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وإيرادات قيمتها 783 مليار ريال .

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا