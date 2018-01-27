مصر تتخلى على استيراد الغاز منتصف العام الجاري

تعتزم مصر وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة المالية 2017-2018، والتي تنتهي في يونيو المقبل، مع تعزيزها الإنتاج في حقول الغاز التي اكتشفت مؤخرا.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم السبت إن "مصر ستوفر 250 مليون دولار شهريا بعد إيقاف استيراد الغاز الطبيعي المسال".

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وتعول مصر على حقل "ظهر"، الذي اكتشف في العام 2015، لتعزيز إنتاج الغاز لديها، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا خلال العام الجاري.

يشار هنا إلى أن حقل "ظهر" يقع في منطقة "امتياز شروق" قبالة سواحل مصر، وتقدر احتياطاته بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز، وينفذ مشروع حقل "ظهر"، كونسورتيوم شركات يضم "بي بي" البريطانية و"إيني" الإيطالية و"روس نفط" الروسية إلى جانب شركات مصرية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي