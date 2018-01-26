الفالح: اتفاقنا النفطي مع روسيا أضاف 25 دولارا لكل برميل

كشف وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن أن صفقة النفط المبرمة بين روسيا وأوبك لخفض الإنتاج، أضافت ما لا يقل عن 25 دولارا لسعر برميل النفط، ما عاد بالفائدة على الدول المصدرة للخام.

وقال الفالح على هامش مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي بسويسرا اليوم الجمعة إن برميل النفط يتداول حاليا عند مستوى 70.3 دولار، ما يعني أن الأسعار صعدت بنحو 25 دولارا بفضل اتفاقية تقليص الإنتاج، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2017.

وأضاف الوزير السعودي، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية أن انتعاش أسعار النفط عاد بإيرادات إضافية على ميزانيات الدول المصدرة للنفط، وليس على الشركات.

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كذلك أشار الفالح إلى الوضع المواتي في سوق الطاقة العالمي، وقال إن "اقتصادات البلدان النامية وأوروبا وروسيا تنمو من جديد، كما أن الصين تحافظ على معدلات نمو مرتفعة نسبيا، فيما تشهد الهند زخما في النمو. لذلك أعتقد أن هذا كله جيد لقطاع الطاقة، وأخيرا العالم يشاهد أن التعاون بين روسيا والسعودية يعمل، والأسواق تأخذنا على محمل الجد".

وتلعب روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، دورا محوريا في اتفاقية خفض الإنتاج، إذ يعود الفضل لهما في إنجاح الاتفاقية، القاضية بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا.

Bloomberg

ومع الإعلان عن الاتفاقية بنهاية نوفمبر 2016 ارتفعت أسعار النفط من مستوى 47 -48 دولارا إلى 70.3 دولار سجلتها أمس الخميس، وهو أعلى مستوى تبلغه أسعار النفط منذ نهاية 2014.

وعاد ارتفاع أسعار النفط على الميزانية الروسية، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش، بإيرادات إضافية بلغت في 2017 قرابة 800 مليار روبل (حوالي 14.28 مليار دولار).

في حين، أفاد تقرير لوكالة الطاقة العالمية بأن الميزانية الروسية حصدت عائدات إضافية في 2017 تقدر بـ 117 مليون دولار في اليوم، بينما، جنت الميزانية السعودية إيرادات إضافية تقدر بـ 100 مليون دولار يوميا.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي