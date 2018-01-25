روسيا تكسب من اتفاقية النفط 14 مليار دولار

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش عن حجم الإيرادات الإضافية التي جنتها روسيا في 2017 بعد ارتفاع أسعار النفط بفضل اتفاقية خفض الإنتاج والتي تعد روسيا طرفا أساسيا فيها

وقال دفوركوفيتش خلال مشاركته في جلسة حوار عقدت في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية إن روسيا كسبت إيرادات إضافية العام الماضي تقدر بنحو 800 مليار روبل (حوالي 14.28 مليار دولار) بفضل مشاركتها في الاتفاقية.

إقرأ المزيد

كذلك أشاد دفوركوفيتش خلال حديثه بوزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الذي يمثل روسيا باتفاقية خفض الإنتاج، وقال إن نوفاك "أفضل وزير للطاقة في العالم".

وتقييم دفوركوفيتش لحجم الإيرادات الإضافية، قريب لتقديرات وزير الطاقة الروسي، والذي صرح قبل عدة شهور بأن الميزانية الروسية حصلت على إيرادات إضافية تقدر بنحو 700 مليار روبل.

وتلعب روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، دورا محوريا في اتفاقية خفض الإنتاج، إذ يعود الفضل لهما في إنجاح الاتفاقية، القاضية بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا وبدء تنفيذها مطلع 2017.

Bloomberg

وستتواصل تخفيضات إنتاج الخام في 2018، وتسعى الدول المشاركة في الاتفاقية من خلال هذه الاتفاقية تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وامتصاص فائض المعروض والعودة بمخزونات النفط إلى متوسطها في 5 سنوات.

وارتفعت أسعار النفط من مستوى 57 دولارا بلغتها مطلع العام الماضي، ليتم تداولها اليوم الخميس فوق الـ70 دولارا، وهو أعلى مستوى تسجله أسعار النفط منذ نهاية 2014. ما يعني أن أسعار النفط صعدت بنسبة 22%، محققة إيرادات إضافية ستصب في جيب الدول المصدرة للنفط، التي عانت من هبوط أسعاره في 2015 و2016.

(الدولار = 56 روبلا)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي