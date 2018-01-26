مسؤول كويتي يتحدث عن صفقة سلاح "مشبوهة" في بلاده

دعا خالد العتيبي النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي، ناصر الصباح وزير الدفاع ، إلى التصدي للصفقات المشبوهة في وزارته، مؤكدا أن هناك "مجموعة" تحاول تمرير أي صفقة.

وأوضح العتيبي أن لدى الوزارة الآن رغبة في التعاقد مع شركة أمريكية لشراء عدد من المدرعات والعربات للجيش الكويتي.

إقرأ المزيد

وذكر العتيبي أن المعلومات تفيد بأنه لم تتم تجربة هذه المدرعات، علما بأن السعودية متعاقدة مع هذه الشركة والمدرعات التابعة لها أثبتت فشلها في حرب اليمن، متسائلا على أي أساس تريد وزارة الدفاع التعاقد مع هذه الشركة؟.

وأضاف: تحدثت شخصيا مع وزير الدفاع، وكشفت له أن هناك مجموعة في الوزارة تحاول تمرير صفقات عليها ملاحظات، وخاطبت الصباح: "يا وزير الدفاع نحن مع تسليح الجيش الكويتي بأفضل المعدات، ولكن يجب أن يكون ذلك عبر قنوات رسمية، ومن خلال الشركة المتخصصة، وبعد إجراء كافة الفحوصات والاختبارات".

المصدر: "القبس"

فريد غايرلي