"البجعة البيضاء" تستهوي الشيوخ العرب

يسعى الأغنياء دائما للتميز، حيث يفضلون امتلاك الأشياء النادرة، وفي هذا الإطار كشفت شركة روسية تصنع قاذفات استراتيجية عن اهتمام البعض بامتلاك نموذج مدني من "البجعة البيضاء".

وتجذب طائرة مدنية أسرع من الصوت ستصنعها روسيا على أساس قاذفة القنابل الاستراتيجية "تو 160"، الملقبة بـ "البجعة البيضاء" عددا من المشترين الأجانب ومن بينهم الشيوخ العرب، بحسب ما نشرته صحيفة "كوميرسانت".

ويرى ممثل عن الشركة الروسية المصنعة للطائرات "توبوليف" أن الأشخاص الأغنياء، الذين لديهم كل شيء في حياتهم ويريدون التميز، هم المشترون المحتملون للطائرة، نظرا للنفقات المرتفعة المطلوبة لخدمة الطائرة.

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وكشف نائب المدير العام لـ "توبوليف" فاليري سولوزوبوف، بحسب ما نقلته "كوميرسانت"، عن أن المشترين الأجانب أبدوا اهتماما بالنموذج المدني للطائرة العسكرية "تو 160" قبل خمسة عشر عاما، وبعد استئناف إنتاج الطائرة في عام 2015، استلمت الشركة رسائل من شيوخ عرب ومليونير من أستراليا، ومن يوناني ثري، يريدون امتلاكها.

وأضاف سولوزوبوف أن إنتاج النموذج المدني للطائرة "تو 160" سيكون محدودا، ولن يكون على نطاق واسع.

يشار هنا إلى أن "تو-160"، التي حصلت على لقب "البجعة البيضاء" بفضل لونها وشكلها، تعد أكبر وأثقل الطائرات القتالية في العالم، حيث يبلغ طول جناحها أكثر من 55 مترا، ووزن الإقلاع 275 طنا. ومن الممكن أن تصل سرعة القاذفة إلى 2200 كيلومتر في الساعة بفضل محركاتها النفاثة الـ 4، ويبلغ مداها 7300 كيلومتر.

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي