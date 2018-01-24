أمريكا تحث لبنان على إبعاد حزب الله عن النظام المالي

اعتبر مسؤول أمريكي في مجال مكافحة التمويل غير المشروع أن لبنان يجب أن يبعد حزب الله عن القطاع المالي، وذلك بعد أسبوعين من بدء واشنطن مساعي جديدة لتجفيف منابع التمويل للتنظيم.

وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينجسلي خلال زيارة للبنان لمدة يومين: "نحث لبنان على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان ألا يكون حزب الله جزء من القطاع المالي".

وجاء في بيان عن سفارة الولايات المتحدة في لبنان أن بيلينجسلي "أكد كذلك أهمية التصدي لأنشطة إيران الشريرة في لبنان".

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ويقول المسؤولون الأمريكيون إن تمويل حزب الله لا يأتي من إيران فحسب، بل من شبكة عالمية من أشخاص ورجال أعمال وعبر عمليات غسيل الأموال.

وخلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري وشخصيات مصرفية وسياسية أخرى، قال بيلينجسلي إن الحكومة الأمريكية ملتزمة بالعمل مع لبنان لحماية نظامه المالي ودعم "لبنان قوي ومستقر ومزدهر".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن ستساعد لبنان في حماية نظامه المالي من تنظيم الدولة الإسلامية ومتشددين آخرين.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي