تأثير "غصن الزيتون" على الأسواق العالمية والتركية

يرى خبراء الأسواق أن تأثير عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا في شمالي سوريا على الأسواق سيكون محدودا جدا، مؤكدين أن تركيا استفادت من ارتفاع العملات في الأسواق الناشئة.

وقال تيموثي آش الخبير الاقتصادي في مركز "بلوباي" البريطاني إن الاقتصاد التركي لن يتأثر سلبا من عملية "غصن الزيتون".

"إبك أوزكاردش قايا"، المختصة في مجال استراتيجيا الأسواق بمجموعة "كابيتال"، أعلنت أن العملة التركية استطاعت التماشي مع الارتفاع الحاصل في عملات الدول الناشئة، خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت "أوزكاردش قايا"، أن تراجع العملة الأمريكية مقابل الليرة التركية إلى حدود 3.80، يدل على أن العملية لم تؤثر على الاقتصاد التركي بشكل كبير.

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بدوره، أعرب الخبير الاقتصادي في الأسواق النامية، بمركز "كابيتال" للأبحاث الاقتصادية، وليام جاكسون، عن دهشته للتأثير الضئيل لعملية "غصن الزيتون"، على الأسواق الدولية عامة والتركية خاصة.

يشار إلى أن رئاسة الأركان التركية قد أعلنت السبت الماضي عن انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين بريف محافظة حلب شمالي سوريا، بهدف إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا.

المصدر: "الأناضول"

فريد غايرلي