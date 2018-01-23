أردوغان: سنمضي بعمليتنا في عفرين حتى النهاية!

نقلت صحيفة "Yeni Safak" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تتراجع عن نيتها في المضي بعمليتها في عفرين السورية حتى النهاية.

وقال أردوغان للصحيفة: "خلال عملية درع الفرات، استهدفنا أولئك الذين خططوا لإقامة ممر إرهابي على طول حدودنا. الولايات المتحدة أوصلت حينها إلى هذه المنطقة خمسة آلاف شاحنة محملة بالمعدات العسكرية، التي وزعت على منظمات إرهابية"، مضيفا العملية في عفرين هي الأخرى ستنتهي، حين يتم تحقيق الأهداف المرسومة لها.

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ووعد أردوغان أن تفرض بلاده سيطرتها على عفرين، كما فعلت سابقا في مدن جرابلس والراعي والباب، متعهدا "أنا أعلن أن أنقرة لا تخطط للاستيلاء على أراض سورية. مهمة تركيا هي ضمان الأمن القومي ووحدة التراب السوري".

وعقب تصريح أردوغان ظهرت أنباء عن مقتل أول جندي تركي خلال العمليات العسكرية الجارية في سوريا، وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن العسكري التركي قتل خلال اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وكانت تركيا بدأت عمليتها العسكرية المسماة "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال سوريا في 20 يناير، وهي تهدف إلى القضاء على الوحدات الكردية المسلحة التي تعتبرها تركيا إرهابية.

المصدر: lenta.ru

محمد الطاهر