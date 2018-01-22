بورصة وول ستريت تغلق عند مستويات قياسية

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الاثنين.

ويعود الفضل في ذلك إلى توصل الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية.

ونقلت وكالة "رويترز" أن مؤشر داو جونز الصناعي أنهى جلسة التداول مرتفعا 142.88 نقطة، أو 0.55 %، إلى 26214.60 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 22.67 نقطة، أو 0.81 %، ليغلق عند 2832.97 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 71.65 نقطة، أو 0.98 بالمئة، إلى 7408.03 نقطة.

المصدر: رويترز