الكشف عن خطة لتوسيع مطار "دوموديدوفو" في موسكو

يعتزم مطار "دوموديدوفو" في موسكو توسيع مدارجه وبكلفة تصل إلى نحو 3.36 مليار دولار، وذلك في إطار استراتيجية تهدف لزيادة قدرته الاستيعابية.

وتنص اتفاقية استثمار المطار المبرمة بين شركة "إيست لاين" والحكومة الروسية على مد الشركة 6 مدارج جديدة للطائرات حتى 2037.

وافتتح مطار "دوموديدوفو" في عام 1962، ويصنف كأفضل مطار في روسيا ورابطة الدول المستقلة وفق مؤسسة "سكاي تراكس"، كما يندرج ضمن فئة أكبر المطارات في أوروبا وفقا لتصنيف المجلس الدولي للمطارات "ACI".

وبلغ إجمالي عدد المسافرين عبره سنة 2014 أكثر من 33 مليون راكب، فيما يسيّر المطار رحلات إلى 229 وجهة منها 85 محلية.

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي