حائز على جائزة نوبل: مستقبل "بيتكوين" كمصير الخزامى

رجح روبرت شيلر الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد أمس الجمعة أن يكون "الانهيار الكامل" مصير "بيتكوين".

وأضاف في مقابلة مع " CNBC" أن التقلبات التي يشهدها سعر هذه العملة المشفرة، يشبه ما يعرف بـ"جنون التوليب" أو "هوس الخزامى" وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى فقاعة كبيرة شهدتها هولندا في الفترة بين عامي 1636 و1637 عندما ارتفع سعر زهرة التوليب، وهي من الزنبقيات إلى مستويات غير مسبوقة، ثم انهياره بشكل مفاجئ مسببا أزمة اقتصادية خانقة.

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وأكد أن هذه العملة لو استمرت 100 عام، ستبقى معرضة للانهيار في نهاية المطاف لأنها غير موثوق كباقي العملات أو الذهب، ولا يمكن الاستفادة منها عمليا، ولن يكون لها أي قيمة ما لم يتم الإجماع الدولي عليها.

وفي ديسمبر الماضي، قفزت "بيتكوين" بشكل مفاجئ لتلامس الـ20 ألف دولار فيما هبطت بشكل مفاجئ مؤخرا لتقترب من الـ11 ألف دولار.

روبرت شيلر الاقتصادي في جامعة "ييل"، حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2013 على مساهمته في تحسين توقعات أسعار الأصول للمدى الطويل ومساعدته على بزوغ صناديق المؤشرات بأسواق الأسهم.

كما حظي بشهرة إضافية بعد نشر كتابه "الوفرة اللاعقلانية"، الذي شرح فيه صيرورة الفقاعات الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي

ناديجدا أنيوتينا