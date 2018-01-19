البيتكوين تضمد جروحها

استقر سعر البيتكوين العملة الأكثر رواجا في العالم خلال تعاملات اليوم الجمعة فوق مستوى الـ11 ألف دولار، بعد تراجع حاد شهده خلال الأيام الماضية.

وارتفعت البيتكوين بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش بنسبة 1.95% لتصل إلى 11469.62 دولار، بعد هبوط وصل إلى 9199.59 دولار الأربعاء الماضي، وفقا لـ"كوين دسك".

Reuters

وهبطت البيتكوين لأكثر من 30% بين الاثنين والأربعاء الماضيين.

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وجاءت عمليات البيع، التي طالت العملات الرقمية الرئيسية هذا الأسبوع، بعد تقارير أثارت مخاوف المتداولين على خلفية القيود التي فرضتها كوريا الجنوبية والصين على البيتكوين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي