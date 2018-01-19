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البيتكوين تضمد جروحها

مال وأعمال

البيتكوين تضمد جروحها
Reuters
بيتكوين "تضمد جراحها"
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استقر سعر البيتكوين العملة الأكثر رواجا في العالم خلال تعاملات اليوم الجمعة فوق مستوى الـ11 ألف دولار، بعد تراجع حاد شهده خلال الأيام الماضية.

وارتفعت البيتكوين بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش بنسبة 1.95% لتصل إلى 11469.62 دولار، بعد هبوط وصل إلى 9199.59 دولار الأربعاء الماضي، وفقا لـ"كوين دسك".

Reuters
حركة عملة البيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة

وهبطت البيتكوين لأكثر من 30% بين الاثنين والأربعاء الماضيين.

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وجاءت عمليات البيع، التي طالت العملات الرقمية الرئيسية هذا الأسبوع، بعد تقارير أثارت مخاوف المتداولين على خلفية القيود التي فرضتها كوريا الجنوبية والصين على البيتكوين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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