البيتكوين تضمد جروحها
Reuters
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استقر سعر البيتكوين العملة الأكثر رواجا في العالم خلال تعاملات اليوم الجمعة فوق مستوى الـ11 ألف دولار، بعد تراجع حاد شهده خلال الأيام الماضية.
وارتفعت البيتكوين بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش بنسبة 1.95% لتصل إلى 11469.62 دولار، بعد هبوط وصل إلى 9199.59 دولار الأربعاء الماضي، وفقا لـ"كوين دسك".
Reuters
وهبطت البيتكوين لأكثر من 30% بين الاثنين والأربعاء الماضيين.
وجاءت عمليات البيع، التي طالت العملات الرقمية الرئيسية هذا الأسبوع، بعد تقارير أثارت مخاوف المتداولين على خلفية القيود التي فرضتها كوريا الجنوبية والصين على البيتكوين.
المصدر: وكالات
فريد غايرلي
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