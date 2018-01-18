ما سبب هبوط بيتكوين المفاجئ والحاد؟

تعرضت العملة الافتراضية بيتكوين لخسائر فادحة فقدت على إثرها 50% من قيمتها أمس الأربعاء، كما استمرت في هبوطها اليوم لتستقر عند زهاء 9 آلاف دولار، فما سبب هذا التهاوي المتسارع؟

وعزا راكيش عبد الحياي المحلل الاقتصادي في CoinTelegraph هبوط العملة الرقمية بالقول: "خلال الأيام الأربعة الماضية، حاول المضاربون الحصول على دعم نقدي لإيصال سعر البيتكوين إلى ما بين 12.600 و 12.900 دولار، ثم رفع الأسعار مجددا. وعندما كسرت منصة التداول cryptocurrency حاجز الـ12.5 ألف دولار للبيتكوين الواحد، دفعت المستثمرين باتجاه البيع وبكميات ضخمة أدت لهبوطها".

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وأضاف: "نعتقد أن المضاربين سيحاولون التراجع عن المستويات الحالية المتدنية، ورفع قيمة العملة من جديد، ولكن الخسائر التي تكبدتها مؤخرا لا يمكن تعويضها، إذ ستهبط إلى 8 آلاف دولار".

ويجمع فريق عريض من الخبراء على أن سبب هبوط البيتكوين في الأيام الماضية، حملة محاربتها التي قادتها دول الشرق الأقصى كوريا الجنوبية والصين، فضلا عن تحريم عدد من الدول الآسيوية تداولها.

وأظهرت منصة cryptocurrency اليوم ارتفاع البيتكوين إلى 11.68 ألف دولار عند الساعة 12:11 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: وكالات

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