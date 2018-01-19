سوريا تعود للمعارض الأوروبية لأول مرة منذ 6 سنوات

تشارك سوريا في معرض السياحة الدولي، الذي انطلق مؤخرا في مدريد، لتكون هذه المشاركة خطوة مهمة لعودة للصناعة السورية إلى المعارض الأوروبية بعد غياب دام 6 سنوات.

وجاء ذلك ضمن خطة وزارة السياحة السورية للعام 2018 التي تتركز على "إظهار جمال ونبض الحياة في سوريا" والعودة التدريجية للأسواق العالمية.

RT

وافتتح العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس ووزير السياحة الإسباني رافائيل نادال، معرض"فيتور 2018" في إسبانيا الأربعاء الماضي والذي يقام على مساحة 65.5 ألف متر مربع وبمشاركة أكثر من 10 آلاف شركة من 165 دولة.

المصدر: RT

علي جعفر