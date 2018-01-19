السيسي: أنشأنا أكبر برنامج لإعادة تدوير المياه بنحو 7 مليار دولار

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر أنشأت أكبر برنامج لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، بتكلفة تتجاوز 120 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار).

وفي كلمة له خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذي انطلق الأربعاء ولمدة 3 أيام، أشار السيسي اليوم الجمعة إلى أن إعادة استخدام المياه تتطلب نفقات كثيرة، داعيا المواطن المصري لترشيد الاستخدام.

لدينا أكبر برنامج لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، والذي يتكلف أكثر من 120 مليار جنيه.#حكاية_وطن — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 19, 2018

وفيما، يتعلق بسد النهضة أكد السيسي أن مصر أدارت ملف السد بتفهم وإدراك لمتطلبات التنمية لدى إثيوبيا، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على حجم المياه، الذي سيقل تدريجيا حتى ملء سد النهضة.

أدرنا ملف سد النهضة بتفهم وإدراك لمتطلبات التنمية لدى إثيوبيا. ولم يتم الاتفاق على حجم المياه الذي سيقل مؤقتاً حتى ملء سد النهضة. #حكاية_وطن — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 19, 2018

وسد النهضة هو مشروع يقع على النيل الأزرق في ولاية بنيشنقول بإثيوبيا، وعند اكتمال إنشائه سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، وتقدر كلفته بنحو 4.2 مليار دولار، ويوجد قلق لدى مصر بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصتها المتفق عليها.

وإحدى نقاط الخلاف هو ملء خزان السد، الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب، في غضون 3 سنوات بعد انتهاء البناء، وهي وتيرة ترى مصر أنها ستخفض مستويات المياه لديها بشكل خطير.

(الدولار = 17.71 جنيه مصري)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي