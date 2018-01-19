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السيسي: أنشأنا أكبر برنامج لإعادة تدوير المياه بنحو 7 مليار دولار

مال وأعمال

السيسي: أنشأنا أكبر برنامج لإعادة تدوير المياه بنحو 7 مليار دولار
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر أنشأت أكبر برنامج لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، بتكلفة تتجاوز 120 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار).

وفي كلمة له خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذي انطلق الأربعاء ولمدة 3 أيام، أشار السيسي اليوم الجمعة إلى أن إعادة استخدام المياه تتطلب نفقات كثيرة، داعيا المواطن المصري لترشيد الاستخدام.

وفيما، يتعلق بسد النهضة أكد السيسي أن مصر أدارت ملف السد بتفهم وإدراك لمتطلبات التنمية لدى إثيوبيا، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على حجم المياه، الذي سيقل تدريجيا حتى ملء سد النهضة.

وسد النهضة هو مشروع يقع على النيل الأزرق في ولاية بنيشنقول بإثيوبيا، وعند اكتمال إنشائه سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، وتقدر كلفته بنحو 4.2 مليار دولار، ويوجد قلق لدى مصر بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصتها المتفق عليها.

وإحدى نقاط الخلاف هو ملء خزان السد، الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب، في غضون 3 سنوات بعد انتهاء البناء، وهي وتيرة ترى مصر أنها ستخفض مستويات المياه لديها بشكل خطير.

(الدولار = 17.71 جنيه مصري)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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