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الرياض في المركز الـ11 وموسكو في الـ13 عالميا بين دائني واشنطن

مال وأعمال

الرياض في المركز الـ11 وموسكو في الـ13 عالميا بين دائني واشنطن
Reuters
الرياض في المركز الـ11 وموسكو في الـ13 عالميا بين دائني واشنطن
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أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع حيازة السعودية لأذونات وسندات الخزانة الأمريكية في نوفمبر الماضي بواقع 3.8 مليار دولار مقارنة بأكتوبر لتصل إلى 149 مليار دولار.

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مبنى وزارة الخزانة الأمريكية روسيا تزيد استثمارها في السندات الأمريكية

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في أحدث تقاريرها أن حيازة السعودية من السندات الأمريكية بلغت في أكتوبر نحو 145.2 مليار دولار، مقابل 112.3 مليار دولار سجلتها مطلع يناير 2017.

وحلّت السعودية في المرتبة الـ11 في قائمة الدول المالكة لسندات الخزانة الأمريكية لشهر نوفمبر، وتصدرت القائمة الصين بنحو 1.18 تريليون دولار، تلتها اليابان بـ 1.08 تريليون.

كما شغلت روسيا المرتبة الـ13 بـ 105.7 مليار دولار بزيادة في حيازتها بلغت 19.1 مليار دولار عن شهر نوفمبر 2016، إذ كان لروسيا من السندات الحكومية الأمريكية 86.6 مليار دولار.

السعودية، تصدرت الدول العربية الأكثر استحواذا على السندات الأمريكية، تلتها الإمارات بـ58.2 مليار دولار، والكويت ثالثة بـ36.8 مليار دولار.

RT

يشار إلى أن ما ذكرته الخزانة الأمريكية عن سندات السعودية، يقتصر على استثمارات في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا يشمل الاستثمارات الأخرى التي توظفها الرياض في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

 

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