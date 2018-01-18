روسيا تزيد استثمارها في السندات الأمريكية

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا زادت من حيازتها على أذون الخزانة في نوفمبر الماضي بنحو 700 مليون دولار إلى 105.7 مليار دولار.

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وفي سبتمبر الماضي، رفعت روسيا من استثماراتها في أذون الخزانة الأمريكية إلى 103.9 مليار دولار، كما زادت أيضا في أكتوبر الذي تلاه إلى 105 مليار دولار.

وتحتل روسيا المرتبة الـ 15 في قائمة المستثمرين في السندات الأمريكية عالميا، تليها الصين (1.1766 تريليون دولار في نوفمبر) ثم اليابان (1.0841 تريليون دولار في الشهر ذاته).

وسحب البنك المركزي الروسي نحو 115 مليار دولار من البنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بعد فرض واشنطن عقوبات على روسيا في مارس 2014.

المصدر: لينتا.رو

ناديجدا أنيوتينا